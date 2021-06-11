Туроператоры призвали власти возобновить авиасообщение с популярными курортами
Ассоциация туроператоров России обратилась к оперштабу по борьбе с коронавирусом с призывом возобновить авиасообщение с популярными у туристов странами, чтобы не перегружать отечественные курорты и снизить волну недовольства среди граждан
Ассоциация туроператоров России обратилась к оперштабу по борьбе с коронавирусом с призывом возобновить авиасообщение с популярными у туристов странами, чтобы не перегружать отечественные курорты и снизить волну недовольства среди граждан из-за второго подряд «пропавшего» лета.
В заявлении АТОР говорится, что сохранение ограничений на выезд россиян из страны в условиях нехватки мест на отечественных курортах приведет к тому, что россияне второе лето подряд останутся без отдыха на море.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимир Канторович заявил, что особенно сильным ударом по туристам стало закрытие Турции. Только из-за этого решения властей возможности отдохнуть лишились около 1,3 млн человек, а объем обязательств российских турфирм перед своими клиентами увеличился до 44 млрд рублей, сообщает РБК.
На сегодняшний день россияне смогут улететь с официального разрешения властей только в 21 страну, но как минимум половина из них не рассматривается россиянами в качестве места отдыха. А, например, открытые для путешествий Мальдивы и Мексика многим россиянам просто не по карману.
При этом такие популярные направления, как Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис, готовые принимать россиян с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус, остаются закрытыми. Причем уровень заболеваемости COVID-19 в указанных странах довольно низкий, добавили в АТОР.
Туроператоры просят главу оперштаба Татьяну Голикову рассмотреть вопрос о возобновлении авиасообщения с популярными и бюджетными туристическими странами. В АТОР также отметили, что ради поездки за границу многие россияне будут готовы сделать прививку от коронавируса, что весьма важно в условиях крайне низких темпах вакцинации в РФ.