11 июня 2021, 02:08
Власти Польши не исключили признания российской вакцины «Спутник V»
Одновременно с этим премьер-министр заявил, что правительство будет в решении этого вопроса руководствоваться позицией Европейского агентства по лекарственным средствам
Фото: glavnoe24.ru
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий не исключил признания российской вакцины «Спутник V».
Одновременно с этим премьер-министр заявил, что правительство будет в решении этого вопроса руководствоваться позицией Европейского агентства по лекарственным средствам, сообщает РИА Новости.
Напомним, что европейский регулятор одобрил вакцины от COVID-19 фирм Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Российская вакцина «Спутник V» была признан только отдельными странами ЕС. Так, в Венгрии население уже прививают этим препаратом, а в Словакии вакцинация начнется в ближайшее время.