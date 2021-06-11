11 июня 2021, 01:37
Жительницы Москвы сообщили в полицию о маньяке в парке «Лосиный остров»
В московском парке «Лосиный остров» появился маньяк. На сегодняшний день как минимум три девушки обратились в полицию с заявлениями о покушении на изнасилование
Фото: maybe.ru
В московском парке «Лосиный остров» появился маньяк. На сегодняшний день как минимум три девушки обратились в полицию с заявлениями о покушении на изнасилование.
Telegram-канал «112» сообщает, что три москвички заявили в полицию с жалобой на домогательства и попытку изнасилования в парке «Лосиный остров». Всем девушкам удалось убежать от злоумышленника.
Пострадавшие сообщили правоохранителям приметы маньяка. Это мужчина кавказской внешности ростом 170 см. В момент нападения он был одет в серую майку, черные шорты, а на голове у него была кепка.
По всем заявлениям московская полиция проводит проверку. Оперативники выясняют, есть ли связь между этими происшествиями.