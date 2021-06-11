ВОЗ предупредила о риске распространения более заразного и смертоносного штамма коронавируса
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутация коронавируса, известная как «дельта-вариант», уже вытеснила другие штаммы в некоторых странах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о риске распространения более заразного индийского штамма коронавируса в странах Европы.
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутация коронавируса, известная как «дельта-вариант», уже вытеснила другие штаммы в некоторых странах. Однако именно этот штамм вызывает тревогу у специалистов из-за его высокой степени заразности и способности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.
Ханс Клюге призвал мировое сообщество не относиться к мутировавшему вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года, когда болезнь сначала начала распространяться в младших возрастных группах, а затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к локдауну и гибели множества людей».
На сегодняшний день распространение индийского штамма COVID-19 зафиксировано уже в 53 странах мира.