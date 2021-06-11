Госдума предложила сажать россиян на 5 лет за финансирование иностранных «нежелательных организаций»
Группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок к законопроекту об ужесточении ответственности за участие в деятельности иностранной или международной «нежелательной организации»
Группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок к законопроекту об ужесточении ответственности за участие в деятельности иностранной или международной «нежелательной организации».
Депутаты, в числе которых оказались Василий Пискарев и Андрей Альшевских, предложили сажать граждан на срок до 5 лет за финансирование иностранных нежелательных организаций. Финансированием будет считаться «предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг».
Лишение свободы на срок до 5 лет станет максимальным наказанием за финансирование иностранной нежелательной. В качестве альтернативных наказаний предлагаются обязательные работы на срок до 360 часов и принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.
Авторы поправок также отметили, что в случае активного сотрудничества со следствием гражданин сможет избежать уголовной ответственности за финансирование нежелательной организации.
В целом же законопроект запрещает россиянам каким-либо образом участвовать в деятельности нежелательных организаций в России и за границей.