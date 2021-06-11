Комитет министров Совета Европы призвал Россию отменить приговор по делу «Кировлеса»
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Кремль отменить обвинительный приговор политику Алексею Навальному по «делу Кировлеса» после возобновления разбирательства в связи с решением Европейского суда по правам человека
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Кремль отменить обвинительный приговор политику Алексею Навальному по «делу Кировлеса» после возобновления разбирательства в связи с решением Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в постановлении организации от 10 июня.
Европейские политики заявили, что фигуранты «дела Кировлеса» - Алексея Навальный и Петр Офицеров (скончался в 2018 году) - были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, на основании судебных решений, которые были «произвольными, непредвиденными и явно необоснованными». В Совете Европы также заявили о нарушении права фигурантов дела на справедливое судебное разбирательство. При этом повторное судебное разбирательство по делу «Кировлеса» не устранило нарушения, которые были допущены во время первого судебного процесса.
Напомним, в феврале 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав Алексея Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство по делу «Кировлеса». Дело было отправлено на новое рассмотрение, однако Ленинский райсуд Кирова повторно вынес им обвинительный приговор, назначив те же условные сроки.
Комитет министров Совета Европы считает, что тогда Россия не исполнила решение Страсбургского суда.
В Минюсте РФ заявили, что ранее заявили, что КМСЕ в данной ситуации выходит за рамки своей компетенции и демонстрируют явную политизированность, а также предвзятость подходов к доводам российской стороны».