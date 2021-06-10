Соратники Алексея Навального назвали имя еще одного причастного к отравлению политика сотрудника ФСБ
Соратники Алексея Навального и журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев назвали имя еще одного человека, который может быть причастен к отравлению оппозиционера боевым ядом «Новичок»
Соратники Алексея Навального и журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев назвали имя еще одного человека, который может быть причастен к отравлению оппозиционера боевым ядом «Новичок».
Мария Певчих и Христо Грозев сообщили, что в ФСБ России действует целый отдел, который занимается казнями и «расправляется над неугодными режиму людьми». Это Управление ФСБ по защите конституционного строя или Вторая служба ФСБ.
По словам Грозева, всю операцию по отравлению Навального координировал некий Валерий Сухарев. Этот же человек фигурировал в недавнем расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова, которое произошло в 2019 году. Журналисты утверждают, что сотрудники Второй службы ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев (имеет паспорт на имя Николая Горохова) почти целый год до отравления летали за Дмитрием Быковым по городам.
Сотрудников Второй службы ФСБ Bellingcat и The Insider также подозревают в отравлении политика Владимира Кара-Мурзы и политолога Никиты Исаева. Последний скончался 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва.