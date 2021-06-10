Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» из-за утверждения, что он является «хозяином» ЧВК Вагнера
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы», главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова и главного редактора сайта Виталия Рувинского
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы», главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова и главного редактора сайта Виталия Рувинского. Поводом для обращения в суд стало заявление «Эха Москвы» о том, что предприниматель «является хозяином ЧВК Вагнера».
Евгений Пригожин требует опровергнуть данное утверждение и взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей.
Представители г-на Пригожина, которого российские журналисты называют «поваром Путина», назвали «неуважением к собственной аудитории» публикацию недостоверных сведений.
Отметим, что российские СМИ неоднократно связывали «повара Путина» с частной военной компанией «Вагнер», бойцы которой были замечены на Донбасе, Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. При этом сам бизнесмен категорически отвергает связь с ЧВК.