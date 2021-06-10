Омские врачи убрали из медкарты Навального результаты анализа, подтверждающего отравление
Жданов и Гимади 2 ноября 2020 года посетили архив омской больницы скорой помощи, куда в тяжелом состоянии с самолета был доставлен Навальный, и сфотографировали медицинскую карту политика
Юристы и соратники Алексея Навального Иван Жданов и Вячеслав Гимади опубликовали новые подробности дела о расследовании оппозиционера боевым ядом «Новичок».
Жданов и Гимади 2 ноября 2020 года посетили архив омской больницы скорой помощи, куда в тяжелом состоянии с самолета был доставлен Навальный, и сфотографировали медицинскую карту политика.
Спустя месяц соратники оппозиционера уже официально получили документы из больницы. Две версии одних и тех же документов отличались друг от друга. Так, из «официальной» версии медкарты Алексея Навального пропала справка с биохимическим анализом крови политика, который был сделан в НИИ Склифосовского 25 августа 2020 года.
В справке говорится о пониженном уровне холинэстеразы у оппозиционера, что «вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы (к таким веществам относят «Новичок»), отметил Иван Жданов.
Это означает, что главный токсиколог больницы №1 и всей Омской области Александр Сабаев знал о результатах анализа крови Навального, однако в беседе с журналистами исключал версию отравления. Он же заявил о «нарушении обмена веществ» у оппозиционера, из-за чего он впал в состояние комы.
Жданов и Гимади сообщают, что анализ в НИИ сделали на следующий день после того, как медики берлинской клиники «Шарите» выявили у политика отравление ингибиторами холинэстеразы.
Напомним, что выводы врачей «Шарите» об отравлении Алексея Навального боевым ядом «Новичок» в дальнейшем подтвердили европейские военные вирусологи и специалисты Организации по запрещению химического оружия. Российские власти продолжают утверждать, что политика никто не травил. При этом независимые расследователи нашли доказательства причастности к покушению на оппозиционера сотрудников ФСБ России.