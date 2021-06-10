Группа ПИК начала сносить московскую «хрущевку», в которой еще живут люди
Строительная компания ПИК приступила к разбору старого жилого дома в Москве, не став дожидаться, когда все жильцы покинут свои квартиры. При этом российское законодательство запрещает сносить дома, в котором еще проживают люди
Строительная компания ПИК приступила к разбору старого жилого дома в Москве, не став дожидаться, когда все жильцы покинут свои квартиры. При этом российское законодательство запрещает сносить дома, в котором еще проживают люди.
Речь идет о хрущевке на улице Ивана Франко, которую мэрия Москвы решила снести в рамках программы реновации. Дом №22 пока еще полностью не расселили, однако компания ПИК уже отправила рабочих для демонтажа здания. Пока рабочие крушат балконы, на входе дежурят мужчины в черной одежде. Местные жители сообщили телеканалу РЕН ТВ, что застройщик нанял «крепких ребят», чтобы граждане не смогли помешать рабочим разбирать дом.
Со съемочной группой телеканала охранники разговаривать отказались и попытались прогнать их от полуразрушенного дома. Демонтаж здания удалось приостановить только с помощью полиции.
В компании ПИК, которая выкупила землю под домом для строительства новостройки, журналистам заявили, что работы по демонтажу необходимо провести «для обеспечения безопасности остающихся жильцов, а также для недопущения незаконного заселения освобожденных квартир».
Кроме того, по запросу строительной компании в доме, где еще живут люди, были отключены все коммуникации. Жильцы в связи с самоуправством застройщика подали коллективную жалобу в полицию.