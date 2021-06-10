Меню
Общество
Евросоюз откроет границы для привитых туристов
10 июня 2021, 15:25

Александр Шестун сообщил о неоказании ему медпомощи в тюремной больнице и «скотском» отношении врачей

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил через родственников об условиях содержания в тюремной больнице города Торжка. В его палате постоянно проводятся обыски, у него отбирают либо второе одеяло либо саму кровать (!)

Александр Шестун сообщил о неоказании ему медпомощи в тюремной больнице и «скотском» отношении врачей
Фото: ТАСС

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил через родственников об условиях содержания в тюремной больнице города Торжка. В его палате постоянно проводятся обыски, у него отбирают либо второе одеяло либо саму кровать (!).

Ранее экс-глава Серпуховского района неоднократно жаловался на качество кровати: самодельная железная арматура впивается в тело, от этого не спасает тонкий матрас. В выдаче второго матраса ему было отказано.

Шестун держит голодовку уже 28-й день, протестуя против произвола в местах лишения свободы и за улучшения быта заключенных. Одно из его главных требований – снятие с него красной полосы как склонного к побегу. Из-за постановки на профучет политик испытывает значительные сложности: его будят ночью каждые два часа, лишая права на полноценный 8-часовой сон.

Александр Шестун также пожаловался на судороги голеностопов, которые опухли настолько, что не влезают в обувь, острые спазмы желудка и кишечника. Сам он говорит, что его показатели крови - критические.

Однако даже в таком состоянии администрация колонии выписала Шестуну два выговора за то, что он «лежал на кровати в дневное время». Еще один выговор ему сделали за то, что он потребовал обратно отобранное сотрудниками ФСИН одеяло. Все вместе это грозит ему наказанием штрафным изолятором, который, к слову, предусмотрен даже в больнице.

«Скотское отношение к заключенным выражается в отсутствии элементарных лекарств, допотопной медицинской технике (аппарату УЗИ уже более 20 лет, рентген-аппарату более 30 – он снимает еще на пленку, стоматолог по средам только рвет зубы и даже не ставит пломбы)», - рассказал Александр Шестун, слова которого приводят его родственники.

При этом политик напомнил, что Россия ежегодно тратит 300 млрд рублей на ФСИН – это самый большой бюджет в Европе.

Александр Шестун также в очередной раз напомнил об умершем в тюремной больнице заключенном Юрии Самокатове:

«В прошлый раз я был свидетелем, как убили Самокатова из соседней палаты, привязав его к кровати и напичкав тяжелыми психотропными. Все ту же байку рассказывают: «привязали, чтобы сам себе не навредил». Я регулярно слышал его крики о помощи. Теперь придумали новый диагноз – инсульт. На основании чего его разместили в психиатрии и начали пичкать галоперидолом с таким диагнозом? Его сосед по палате, тоже из ИК-9 «Монино», Эдуард Панкратов, жаловался на его «накачку барбитурой», что теперь даже по лестнице подняться не может. Как диагностировали Самокатова, если в больнице даже нет аппарата МРТ, и зачем привязывали? Как можно совмещать психотропы с инсультом? По рассказам Эдуарда, после капельницы Самокатов отключался на весь день. Смерть тоже наступила через 10 минут после снятия капельницы».

Скорее всего, чтобы Александр Шестун не стал свидетелем еще чего-то подобного, его полностью изолировали от других заключенных: он находится в одиночной камере, его не выводят в общий зал для просмотра телевизора, на прогулки в душ его конвоируют тоже в одиночестве. Политик сообщает, что не намерен в ближайшее время снимать голодовку.

Материалы по теме
Судебные приставы возбудили уголовное дело против супруги Александра Шестуна
Александр Шестун снял сухую голодовку в бежецкой колонии
Александр Шестун заявил о начале «сухой» голодовки из-за беспредела в Бежецкой колонии
Сейчас на главной
Омские врачи убрали из медкарты Навального результаты анализа, подтверждающего отравление
Алексей Навальный
Омские врачи убрали из медкарты Навального результаты анализа, подтверждающего отравление
Жданов и Гимади 2 ноября 2020 года посетили архив омской больницы скорой помощи, куда в тяжелом состоянии с самолета был доставлен Навальный, и сфотографировали медицинскую карту политика
Нет дома - нет жильцов. Нет жильцов - нет проблем
застройка в Москве
Нет дома - нет жильцов. Нет жильцов - нет проблем
Строительная компания ПИК приступила к разбору старого жилого дома в Москве, не став дожидаться, когда все жильцы покинут свои квартиры. При этом российское законодательство запрещает сносить дома, в котором еще проживают люди
Экономика
Россия благодаря богачам оказалась в лидерах по темпам роста благосостояния
В России темпы роста благосостояния населения за последние два года опередили среднемировые показатели и средние показатели по Восточной Европе. В России темп роста благосостояния оценивается в 13%, в мире – 8,3%
Автомобилистов могут освободить от обязанности предоставлять талон ТО при оформлении ОСАГО
ОСАГО
Автомобилистов могут освободить от обязанности предоставлять талон ТО при оформлении ОСАГО
В ближайшее время Госдума планирует принять в третьем чтении законопроект, который вносит поправки в действующее законодательство о страховании автомобилей
В СФ предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные
торговля
В СФ предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ограничить работу торговых сетей в ночное время и выходные дни в некоторых регионах страны
Борьба с коррупцией теперь официально экстремизм
фонд борьбы с коррупцией
Борьба с коррупцией теперь официально экстремизм
Мосгорсуд поздно вечером 9 июня вынес решение по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов), Фонда защиты прав граждан и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Жители омского села попросили канцлера Германии заасфальтировать им дорогу
ремонт дорог
Жители омского села попросили канцлера Германии заасфальтировать им дорогу
Жители деревни Верхний Карбуш Омской областизаписали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Сибиряки попросили западного лидера заасфальтировать местную дорогу
Тихановская призвала США ввести санкции против спонсоров режима Лукашенко
светлана тихановская
Тихановская призвала США ввести санкции против спонсоров режима Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления в Конгрессе США по видеосвязи «настоятельно» призвала американские власти ввести санкции против ведущих белорусских предприятий
COVID подкрался незаметно
коронавирус
COVID подкрался незаметно
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова призвала жителей столицы минимизировать контакты с другими людьми в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и выразила уверенность в том, что рост заболеваемости прямо связан с несоблюдением гражданами антиковидных ограничений
Власти Кубани задумались о повышении размера курортного сбора
внутренний туризм
Власти Кубани задумались о повышении размера курортного сбора
Власти Краснодарского края планируют увеличить размер курортного сбора для гостей дорогих отелей. Сейчас размер «налога на туристов» един для всех и составляет 10 рублей в сутки на человека
Общество
Прокуратура сочла «финансированием экстремизма» возмещение штрафов участникам протестов
Адвокаты «Команды 29», которые в суде защищают организации Алексея Навального, заявили, что гособвинение «припомнило» оппозиционерам обещание возместить задержанным участникам протестов расходы на выплату штрафов за участие в несогласованных митингах
Евросоюз согласовал продление санкций против России и Крыма
антироссийские санкции
Евросоюз согласовал продление санкций против России и Крыма
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление еще на один год санкций против Российской Федерации «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя»
Надежда умирает последней
туризм
Надежда умирает последней
Авиасообщение с Турцией в штатном режиме российские власти могут восстановить в начале июля. Это значит, что у российских туристов появится шанс отдохнуть этим летом на популярных турецких курортах
«Почта России» потратит 8 млн рублей на аренду спортивного BMW
Почта России
«Почта России» потратит 8 млн рублей на аренду спортивного BMW
Отметим, что действующее законодательство ограничивает бюджетные учреждения в тратах на закупку служебных машин. Теперь они не могут покупать автомобили дороже, чем 2,5 млн рублей
Госавтоинспекция поддержала предложение снизить скорость машин в городе до 30 км/ч
ПДД
Госавтоинспекция поддержала предложение снизить скорость машин в городе до 30 км/ч
Одновременно с этим начальник Научного центра БДД МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что снижать скорость в городах необходимо «индивидуально и обоснованно» для каждой улицы
Россияне смогут получать выплаты от государства в автоматическом режиме
выплаты
Россияне смогут получать выплаты от государства в автоматическом режиме
Российские граждане смогут получать социальные выплаты в автоматическом режиме через портал «Госуслуги». Подавать для этого официальные заявления в профильные ведомства не придется
В Госдуме предложили выплачивать всем россиянам по 10 тысяч ₽ «просто так»
материальная помощь
В Госдуме предложили выплачивать всем россиянам по 10 тысяч ₽ «просто так»
В Госдуме за три месяца до выборов предложили раздавать российским гражданам по 10 тысяч рублей «просто так». Соответствующий законопроект внесли депутаты из фракции «Справедливая Россия»
Отдохни и привейся
вакцина от коронавируса
Отдохни и привейся
Сейчас на Кубани работают 239 пунктов вакцинации с пропускной способностью в 15 тысяч человек. Для отдыхающих власти региона организовали мобильные пункты вакцинации в Туапсе, Сочи и Новороссийске