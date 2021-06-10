Александр Шестун сообщил о неоказании ему медпомощи в тюремной больнице и «скотском» отношении врачей
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил через родственников об условиях содержания в тюремной больнице города Торжка. В его палате постоянно проводятся обыски, у него отбирают либо второе одеяло либо саму кровать (!)
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил через родственников об условиях содержания в тюремной больнице города Торжка. В его палате постоянно проводятся обыски, у него отбирают либо второе одеяло либо саму кровать (!).
Ранее экс-глава Серпуховского района неоднократно жаловался на качество кровати: самодельная железная арматура впивается в тело, от этого не спасает тонкий матрас. В выдаче второго матраса ему было отказано.
Шестун держит голодовку уже 28-й день, протестуя против произвола в местах лишения свободы и за улучшения быта заключенных. Одно из его главных требований – снятие с него красной полосы как склонного к побегу. Из-за постановки на профучет политик испытывает значительные сложности: его будят ночью каждые два часа, лишая права на полноценный 8-часовой сон.
Александр Шестун также пожаловался на судороги голеностопов, которые опухли настолько, что не влезают в обувь, острые спазмы желудка и кишечника. Сам он говорит, что его показатели крови - критические.
Однако даже в таком состоянии администрация колонии выписала Шестуну два выговора за то, что он «лежал на кровати в дневное время». Еще один выговор ему сделали за то, что он потребовал обратно отобранное сотрудниками ФСИН одеяло. Все вместе это грозит ему наказанием штрафным изолятором, который, к слову, предусмотрен даже в больнице.
«Скотское отношение к заключенным выражается в отсутствии элементарных лекарств, допотопной медицинской технике (аппарату УЗИ уже более 20 лет, рентген-аппарату более 30 – он снимает еще на пленку, стоматолог по средам только рвет зубы и даже не ставит пломбы)», - рассказал Александр Шестун, слова которого приводят его родственники.
При этом политик напомнил, что Россия ежегодно тратит 300 млрд рублей на ФСИН – это самый большой бюджет в Европе.
Александр Шестун также в очередной раз напомнил об умершем в тюремной больнице заключенном Юрии Самокатове:
«В прошлый раз я был свидетелем, как убили Самокатова из соседней палаты, привязав его к кровати и напичкав тяжелыми психотропными. Все ту же байку рассказывают: «привязали, чтобы сам себе не навредил». Я регулярно слышал его крики о помощи. Теперь придумали новый диагноз – инсульт. На основании чего его разместили в психиатрии и начали пичкать галоперидолом с таким диагнозом? Его сосед по палате, тоже из ИК-9 «Монино», Эдуард Панкратов, жаловался на его «накачку барбитурой», что теперь даже по лестнице подняться не может. Как диагностировали Самокатова, если в больнице даже нет аппарата МРТ, и зачем привязывали? Как можно совмещать психотропы с инсультом? По рассказам Эдуарда, после капельницы Самокатов отключался на весь день. Смерть тоже наступила через 10 минут после снятия капельницы».
Скорее всего, чтобы Александр Шестун не стал свидетелем еще чего-то подобного, его полностью изолировали от других заключенных: он находится в одиночной камере, его не выводят в общий зал для просмотра телевизора, на прогулки в душ его конвоируют тоже в одиночестве. Политик сообщает, что не намерен в ближайшее время снимать голодовку.