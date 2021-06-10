10 июня 2021, 14:53
Сестра Министра обороны скончалась в результате инсульта на фоне коронавируса
Первым о кончине Ларисы Шойгу сообщил в Facebook руководитель думской фракции «ЕР» Сергей Неверов. Депутат выразил свои соболезнования родным и близким своей коллеги
Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы от «Единой России» и сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу скончалась в результате инсульта на фоне коронавирусной инфекции.
Первым о кончине Ларисы Шойгу сообщил в Facebook руководитель думской фракции «ЕР» Сергей Неверов. Депутат выразил свои соболезнования родным и близким своей коллеги.
Сергей Неверов не назвали причину смерти Ларисы Шойгу, однако ИА «Хакасия» со ссылкой на свои источники сообщает, что у депутата случился инсульт на фоне коронавируса.