Мосгорсуд освободил из-под ареста обвиняемых в коррупции генералов МВД
Заместители начальника Следственного управления МВД Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции
Мосгорсуд освободил из-под ареста двух генералов МВД России, обвиняемых в коррупции. Другую меру пресечения суд обвиняемым не избрал.
Заместители начальника Следственного управления МВД Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции.
По версии следствия, генералы вместе со следователем по особо важным делам необоснованно забрали из производства уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна, который обвинялся в мошенничестве на 3,7 млрд рублей. Затем высокопоставленные полицейские добились изменения предпринимателю меры пресечения. За вознаграждение генералы МВД пообещали Худояну развалить его уголовное дело.
В конце мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу генералов и вернула уголовное дело на дополнительное расследование в СКР.