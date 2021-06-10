Суд оставил в силе решение Минюста о включении «Альянса врачей» в реестр инагентов
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что защиты представила суду расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования профсоюза
Замоскворецкий райсуд Москвы признал законным решение Министерства юстиции о включении профсоюза «Альянс врачей» в реестр иностранных агентов.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что защиты представила суду расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования профсоюза.
Адвокат также обратили внимание на то, что Минюст при обосновании решения о включении «Альянса врачей» в реестр инагентов сообщил лишь гражданство человека, который якобы перечислил деньги профсоюзу. При этом ведомство должно было опубликовать на своем сайте конкретные данные в графе «Фамилия, имя, отчество».
Защитники отметили, что отсутствие возможности ознакомиться с платежными поручениями, на основании которых «Альянс врачей» был включен в реестр, лишает организацию возможности предоставить ответные возражения.
Тем не менее, суд счел доводы защиты «Альянса врачей» неубедительными, оставив решение Минюста о включении организации в реестр «инагентов» в силе.