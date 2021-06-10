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10 июня 2021, 13:50

Суд оставил в силе решение Минюста о включении «Альянса врачей» в реестр инагентов

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что защиты представила суду расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования профсоюза

Суд оставил в силе решение Минюста о включении «Альянса врачей» в реестр инагентов
Фото: esquire.ru

Замоскворецкий райсуд Москвы признал законным решение Министерства юстиции о включении профсоюза «Альянс врачей» в реестр иностранных агентов.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что защиты представила суду расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования профсоюза.

Адвокат также обратили внимание на то, что Минюст при обосновании решения о включении «Альянса врачей» в реестр инагентов сообщил лишь гражданство человека, который якобы перечислил деньги профсоюзу. При этом ведомство должно было опубликовать на своем сайте конкретные данные в графе «Фамилия, имя, отчество».

Защитники отметили, что отсутствие возможности ознакомиться с платежными поручениями, на основании которых «Альянс врачей» был включен в реестр, лишает организацию возможности предоставить ответные возражения.

Тем не менее, суд счел доводы защиты «Альянса врачей» неубедительными, оставив решение Минюста о включении организации в реестр «инагентов» в силе.

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