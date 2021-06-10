Авиакомпании перед полетом будут взвешивать пассажиров вместе с их багажом
Американские авиакомпании перед полетом буду взвешивать пассажиров вместе с их ручной кладью. Этого от перевозчиков требует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках программы безопасности
Американские авиакомпании перед полетом буду взвешивать пассажиров вместе с их ручной кладью. Этого от перевозчиков требует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках программы безопасности.
Ведомство заявило о необходимости разработки более точных методов определения веса пассажиров и их ручной клади. Таким образом, теперь сотрудники авиакомпаний должны учитывать тяжесть самих путешественников, а также вес их одежды, гаджетов и других вещей, которые они берут с собой на борт.
По данным издания Daily News, ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что среднестатистический человек стал на пять процентов тяжелее по сравнению с 2005 годом. Сами авиакомпании также посетовали на то, что средний вес пассажиров за последние годы стал больше на три килограмма, а багажа - на два килограмма.
В FAA заявили, что каждый лайнер имеет максимальный безопасный предел грузоподъемности, который может изменяться из-за погодных условий. Для этого и была введена процедура взвешивания пассажиров вместе с их багажом. Перевозчикам поручили проанализировать самые популярные маршруты и предоставить для их выполнения более крупные лайнеры.