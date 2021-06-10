10 июня 2021, 12:52
В Южной Корее пятиэтажный дом рухнул на пассажирский автобус
На верхнем этаже дома проводились работы по демонтажу. Там работали несколько бульдозеров и экскаваторов. Рабочие рассказали, что накануне обрушения здания они почувствовали странную вибрацию и звуки
Фото: vnexpress.net
В южнокорейском городе Кванчжу пятиэтажный дом обрушился прямо на проезжавший мимо пассажирский автобус. В результате инцидента погибли девять человек.
На верхнем этаже дома проводились работы по демонтажу. Там работали несколько бульдозеров и экскаваторов. Рабочие рассказали, что накануне обрушения здания они почувствовали странную вибрацию и звуки. Они прекратили работы по демонтажу и покинули здание. Через несколько минут после этого дом рухнул, придавив рейсовый автобус.
Причина обрушения здания пока не установлена. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал выплатить денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим гражданам.