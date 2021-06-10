Россия благодаря богачам оказалась в лидерах по темпам роста благосостояния населения
В России темпы роста благосостояния населения за последние два года опередили среднемировые показатели и средние показатели по Восточной Европе. В России темп роста благосостояния оценивается в 13%, в мире – 8,3%
В России темпы роста благосостояния населения за последние два года опередили среднемировые показатели и средние показатели по Восточной Европе. В России темп роста благосостояния оценивается в 13%, в мире – 8,3%, а в Восточной Европе – 12%.
Согласно отчету «Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу» The Boston Consulting Group (BCG), с 2015 по 2020 гг. рост финансового благосостояния в Российской Федерации составлял 11,3% в год. Эксперты BSG прогнозируют, что в ближайшие пять лет этот показатель начнет ухудшаться, в результате чего к 2025 году темпы роста благосостояния россиян упадут до 6%, сообщает «Лента.ру».
Высокие показатели роста финансового благосостояния в России вовсе не означают, что большая часть граждан нашей страны стала жить лучше. Хорошей статистике страна обязана богачам, которые повысили свои доходы. Эксперты подсчитали, что 500 самых состоятельных россиян владеют 40% всех финансовых активов, которые оцениваются в 640 млрд долларов.
Российские богачи сосредоточили в своих руках в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.