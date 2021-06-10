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Политика
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10 июня 2021, 11:49

Чиновника Минобрнауки задержали при получении взятки в 150 тысяч рублей

Хамовнический райсуд Москвы арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления

Чиновника Минобрнауки задержали при получении взятки в 150 тысяч рублей
Фото: osnmedia.ru

Хамовнический райсуд Москвы арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления.

Михаилу Шерстобитову предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Под арест его отправили до 7 августа.

Агентство ТАСС сообщает, что чиновника из Минобрнауки задержали при получении взятки с поличным. Ему передали 150 тысяч рублей за помощь в изменении акта ревизионной проверки одного из вузов.

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