10 июня 2021, 11:49
Чиновника Минобрнауки задержали при получении взятки в 150 тысяч рублей
Хамовнический райсуд Москвы арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления
Фото: osnmedia.ru
Хамовнический райсуд Москвы арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления.
Михаилу Шерстобитову предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Под арест его отправили до 7 августа.
Агентство ТАСС сообщает, что чиновника из Минобрнауки задержали при получении взятки с поличным. Ему передали 150 тысяч рублей за помощь в изменении акта ревизионной проверки одного из вузов.