10 июня 2021, 11:36
Автомобилистов могут освободить от обязанности предоставлять талон ТО при оформлении ОСАГО
В ближайшее время Госдума планирует принять в третьем чтении законопроект, который вносит поправки в действующее законодательство о страховании автомобилей. Эти поправки разрешат гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО
Фото: e-osago.ru
Российских автомобилистов предупредили об изменениях в оформлении полисов «автогражданки» (ОСАГО), которые могут вступить в силу в конце лета.
В ближайшее время Госдума планирует принять в третьем чтении законопроект, который вносит поправки в действующее законодательство о страховании автомобилей. Эти поправки разрешат гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО, сообщает «КоммерсантЪ».
Депутат Госдумы Алексей Изотов отметил, что в России из-за пандемии коронавируса возник дефицит станций техосмотра, поэтому граждане сталкиваются с трудностями в получении талонов ТО. При этом без талона полис не оформить.