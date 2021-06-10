В Совете Федерации предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные
Глава комитета Андрей Кутепов обратился с этой инициативой к помощнику президента Максиму Орешкину. Сенатор пояснил, что предложение об ограничении работы торговых сетей по ночам и выходным было подготовлено в ответ на запрос региональных властей
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ограничить работу торговых сетей в ночное время и выходные дни в некоторых регионах страны.
Глава комитета Андрей Кутепов обратился с этой инициативой к помощнику президента Максиму Орешкину. Сенатор пояснил, что предложение об ограничении работы торговых сетей по ночам и выходным было подготовлено в ответ на запрос региональных властей, сообщают «Известия».
Андрей Кутепов отметил, что в нерабочее для супермаркетов время люди могли бы ходить за покупками на ярмарки и рынки, где должна быть представлена продукция небольших производителей. По словам сенатора, сейчас некрупным производителям очень сложно продвинуть свой товар в крупные торговые сети, которые правят бал на рынке.
«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не работают, то такая мера может стать поддержкой», - добавил сенатор.