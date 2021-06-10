Власти США и Великобритании осудили Россию за признание ФБК экстремистской организацией
Власти США и Великобритании осудили российские власти за признание Фонда борьбы с коррупцией (ранее внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Власти США и Великобритании осудили российские власти за признание Фонда борьбы с коррупцией (ранее внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти не должны объявлять мирные организации экстремистскими и потребовал прекратить преследование Алексея Навального и его соратников.
«Мы призываем Россию прекратить злонамеренно объявлять „экстремистскими“ не причастные к насилию организации, чтобы преследовать их, завершить репрессии против господина Навального и его сторонников и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод», - заявил американский чиновник, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил решение Мосгорсуда по делу организаций Алексея Навального. Данное решение он назвал «превратным, кафкианским, и направленным на объявление любой подлинной оппозиции противозаконной».
Британский министр обвинил Кремль в намерении вынести любую настоящую российскую оппозицию за рамки закона.