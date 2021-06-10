10 июня 2021, 10:39
В Польше местного жителя задержали за шпионаж в пользу России
В Национальной прокуратуре Польши сообщили, что Януша Н. задержали еще в конце мая. Сейчас он находится под арестом по обвинению в шпионаже. Ведется следствие
Фото: e-news.su
В Польше сотрудники спецслужб задержали гражданина страны по подозрению в осуществлении шпионской деятельности в пользу России.
В Национальной прокуратуре Польши сообщили, что Януша Н. задержали еще в конце мая. Сейчас он находится под арестом по обвинению в шпионаже. Ведется следствие.
По данным властей, Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими политиками, а также политиками из других стран Европы и депутатами Европарламента.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого польские силовики нашли у него 300 тысяч злотых наличными (примерно 81 тысяча долларов) и различные носители информации.