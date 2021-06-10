Европарламент изучит роль России в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске
Европарламент изучит возможное участие России в инциденте с принудительной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Минске ради ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича
Европарламент изучит возможное участие России в инциденте с принудительной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Минске ради ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Депутаты Европарламента считают, что необходимо ввести санкции против России, если ее участие в инциденте с «захватом» гражданского самолета будет подтверждено.
«Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека», - говорится в резолюции европейского парламента, которую цитирует РИА Новости.
Европейские депутаты также выразили озабоченность тем, что Кремль продолжает оказывать финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко.
Также предлагается расширить санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с гражданским самолетом. Депутаты хотят ограничить доступ белорусских дипломатов в здание Европарламента, отключить Беларусь от системы SWIFT, а также ввести санкции против государственных и частных компаний, которые контролируются «режимом Лукашенко».