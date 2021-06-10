Россия возобновила авиасообщение с Марокко, Венгрией, Австрией, Ливаном, Хорватией, Люксембургом и Маврикием
Самолеты по маршруту Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб будут выполняться два раза в неделю. По маршруту Москва — Бейрут и Москва — Люксембург авиакомпании будут летать только один раз в неделю
Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с семью странами. В этот список вошли Марокко, Венгрия, Австрия, Ливан, Хорватия, Люксембург и Маврикий.
Одновременно с этим оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал решение о выполнении чартерных рейсов в Албанию, сообщает РИА Новости.
Самолеты по маршруту Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб будут выполняться два раза в неделю. По маршруту Москва — Бейрут и Москва — Люксембург авиакомпании будут летать только один раз в неделю.
Что касается возобновления регулярных и чартерных рейсов в Турцию, то это произойдет не раньше начала июля. На восстановление авиасообщения с Россией также рассчитывает Болгария, однако российские чиновники не называют даже примерных сроков возобновления полетов.