10 июня 2021, 08:12
В Свердловской области автобус сбил людей на остановке. Погибли шесть человек
В Свердловской области в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус сбил толпу людей на остановке. В результате аварии шесть человек погиби, еще 15 человек были госпитализированы с различными травмами
Фото: РЕН ТВ
В Свердловской области в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус сбил толпу людей на остановке. В результате аварии шесть человек погибли, еще 15 человек были госпитализированы с различными травмами.
Согласно предварительным данным, служебный автобус ехала с горы, протаранил ворота предприятия и сбил людей на остановке КПП завода. Источники «Интерфакса» сообщают, что у транспортного средства отказали тормоза.
На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и МВД города Лесного. Точные обстоятельства происшествия выясняются.