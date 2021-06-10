Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Мосгорсуд поздно вечером 9 июня вынес решение по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов), Фонда защиты прав граждан и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Мосгорсуд поздно вечером 9 июня вынес решение по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов), Фонда защиты прав граждан и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Суд полностью удовлетворил соответствующий иск прокурора Москвы Дениса Попова.
Для принятия решения по делу ФБК Мосгорсуду хватило всего одного дня. Кроме того, суд отклонил все ходатайства адвокатов «Команды 29», которых накопилось на целый чемодан.
В иске столичной прокуратуры не было указано, какому из видов экстремистской деятельности соответствует работа ФБК. По версии ведомства, целью фонда якобы является изменение основ конституционного строя и смена власти в стране. Защита отметила, что сменяемость власти является базовым принципом Конституции РФ, однако суд это замечание проигнорировал.
Отметим, что защитники ФБК из «Команды 29» не стали слушать оглашение приговора и всем составом вышли из зала заседаний.
В связи с решением Мосгорсуда, руководители, сотрудники, волонтеры и все, кто хотя как-то участвовал в деятельности ФБК и штабов Навального, а также перечислял организациям денежные средства в виде пожертвований, автоматически попадают под закон, который запрещает участвовать в выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций.
«Ночью, в закрытом процессе, без допуска прессы и общественности «суд» признал ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Этот процесс войдет в учебники истории как один из самых позорных за годы путинского правления», - прокомментировала решение суда юрист ФБК Любовь Соболь.