Жители омского села попросили канцлера Германии заасфальтировать им дорогу
Жители деревни Верхний Карбуш Омской областизаписали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Сибиряки попросили западного лидера заасфальтировать местную дорогу
Жители деревни Верхний Карбуш Омской областизаписали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Сибиряки попросили западного лидера заасфальтировать местную дорогу.
Жители Верхнего Карбуша рассказали, что их деревня была основана «русскими немцами», однако самая старая и главная дорога никогда не была асфальтирована.
«Ведь наше правительство помогает другим странам, поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие», - объяснили свое обращение канцлеру Германии жители деревни, слова которых приводит издание «Сибирь.Реалии» (издание внесено в реестр СМИ-инагентов).
Местные жители посетовали, что российские власти «вбухивают» огромные деньги в другие страны, а своих граждан бросили «доживать свой век» в плохих условиях.
После видеообращения жителей деревни Верхний Карбуш глава администрации сельского поселения Светлана Сердюк сообщила, что специалисты уже подготовили проект ремонта дорог и скоро приступят к его реализации.