10 июня 2021, 03:16
Лоукостер «Победа» оштрафовали за отказ взять на борт ребенка-инвалида
Ространснадзор привлек к административной ответственности лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за отказ взять на борт ребенка-инвалида. Размер штрафа не сообщается
Фото: avia2.ru
Ространснадзор привлек к административной ответственности лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за отказ взять на борт ребенка-инвалида. Размер штрафа не сообщается.
Авиакомпания получила штраф «за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для ребенка-инвалида объектов транспортной инфраструктуры», сообщают РИА Новости.
Подробности инцидента на борту «Победы» не сообщаются. Известно лишь, что он произошел 3 июня.
Некоторое время назад сообщалось о том, что сотрудники лоукостера отказали в перевозке двум представителям тверского клуба инвалидов-колясочников «Кристалл». Идет ли речь об этом случае, не уточняется.