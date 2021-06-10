Власти Москвы призвали граждан минимизировать свои контакты из-за роста заболеваемости COVID-19
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, которая курирует сферу здравоохранения, призвала жителей столицы минимизировать контакты с другими людьми в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Фото: mos-jkh.livejournal.com
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, которая курирует сферу здравоохранения, призвала жителей столицы минимизировать контакты с другими людьми в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Чиновница обратилась к гражданам с призывом соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, перчатки, а также по возможности сократить социальные контакты и при первых признаках простуды сразу обращаться к медикам.
Г-жа Ракова выразила уверенность в том, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом прямо связан с несоблюдением гражданами антиковидных ограничений.
Ранее власти Москвы заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе и предупредили горожан об усилении контроля за соблюдением масочного режима.