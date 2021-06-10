Renault и Volkswagen обвинили в сокрытии данных о реальном уровне вредных выбросов машин
Власти Франции предъявили обвинение двум автомобильным гигантам Renault и Volkswagen в сокрытии данных о реальном уровне вредных выбросов транспортными средствами, которые они производят
Власти Франции предъявили обвинение двум автомобильным гигантам Renault и Volkswagen в сокрытии данных о реальном уровне вредных выбросов транспортными средствами, которые они производят. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
В Renault на обвинения властей заявили, что никогда не устанавливали программное обеспечение для фальсификации данных. Однако автопроизводителю все равно придется внести залог в размере 20 млн евро.
В Volkswagen обвинения в сокрытии данных о вредных выбросах также опровергли. Тем не менее, компанию обязали внести залог в размере 10 млн евро за обман «о существенных качествах товара, которые представляют опасность для здоровья человека или животных».
В 2015 году власти США уже обвиняли Volkswagen в использовании специального программного обеспечения для сокрытия реального уровня вредных выборов автомобилями. После этого аналогичные проверки автомобильных концернов были проведены во многих странах.