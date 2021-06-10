10 июня 2021, 01:07
Власти Кубани задумались о повышении размера курортного сбора для дорогих отелей
Власти Краснодарского края планируют увеличить размер курортного сбора для гостей дорогих отелей. Сейчас размер «налога на туристов» един для всех и составляет 10 рублей в сутки на человека
Фото: YouTube
Власти Краснодарского края планируют увеличить размер курортного сбора для гостей дорогих отелей. Сейчас размер «налога на туристов» един для всех и составляет 10 рублей в сутки на человека. Для гостиниц высокой звездности сбор предлагается повысить до 50 рублей.
Вице-губернатор Кубани Игорь Галась сообщил агентству ТАСС, что в текущем году заканчивается эксперимент по курортному сбору, после чего этот налог станет постоянным. Власти региона в этой связи хотят внести некоторые изменения и установить разный сбор для отелей в зависимости от их звездности.
Эксперты туристического рынка считают, что повышение ставки «налога на туристов» для дорогих отелей не снизит спрос на них среди отдыхающих.