Жена Ильи Яшина сообщила об отмене концертов своей группы из-за давления властей
В своем Instagram- певица написала, что «корабли и море, любовь и свобода, право быть собой и право выходить замуж за того, за кого хочешь выходить — все это противоречит официальной госповестке»
Солистка группы «АлоэВера» и супруга главы Красносельского района Москвы Вера Мусаелян сообщила об отмене из концертов из-за давления властей.
В своем Instagram- певица написала, что «корабли и море, любовь и свобода, право быть собой и право выходить замуж за того, за кого хочешь выходить — все это противоречит официальной госповестке».
Вера Мусаелян сообщила, что у «АлоэВера» был запланирован концерт в Казани, однако на днях владелец клуба его отменил. Музыкантам он признался, что ему позвонили «оттуда» и заявили о «нежелательности» проведения концерта группы жены оппозиционера Яшина.
По аналогичной причине было отменено выступление «АлоэВера» на фестивале «Стереолето».
Ситуация с концертами прокомментировал и сам Илья Яшин. «Моей жене начали запрещать концерты. К организаторам приходят из администрации и просто говорят: этой группы быть не должно. Угрожают проверками и отменой всех мероприятий. Все, как обычно: наказывают „членов семьи врагов народа“», - написал политик в Facebook.