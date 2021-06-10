Прокуратура сочла «финансированием экстремизма» возмещение штрафов участникам протестов
Адвокаты «Команды 29», которые в суде защищают организации Алексея Навального, заявили, что гособвинение «припомнило» оппозиционерам обещание возместить задержанным участникам протестов расходы на выплату штрафов за участие в несогласованных митингах
Российская прокуратура считает «финансированием экстремистской деятельности» выплаты, которые Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) и штабы Алексея Навального обещали перечислить участникам акций протеста для выплаты штрафов за нарушение порядка проведения митингов.
Об этом стало известно в ходе заседания в Мосгорсуде по делу о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.
Адвокаты «Команды 29», которые в суде защищают организации Алексея Навального, заявили, что гособвинение «припомнило» оппозиционерам обещание возместить задержанным участникам протестов расходы на выплату штрафов за участие в несогласованных митингах. В прокуратуре посчитали, что это является финансированием экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что на заседание 9 июня адвокаты «Команды 29» принесли целый чемодан различных ходатайств, однако суд в очень быстром темпе вынес отказы почти по всем ходатайствам.