Власти Петербурга обвинили «либеральную молодежь» в низких темпах вакцинации от COVID-19
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев заявил, что молодежь «с либеральными взглядами» недостаточно активно ставит прививки от COVID-19. Чиновник посетовал на беспечность молодого поколения, которое уверено, что коронавирус их не коснется
Власти Санкт-Петербурга нашли виноватых в низких темпах вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев заявил, что молодежь «с либеральными взглядами» недостаточно активно ставит прививки от COVID-19. Чиновник посетовал на беспечность молодого поколения, которое уверено, что коронавирус их не коснется.
«Все ветераны, весь наш костяк города, все привились. <…>У нас к 9 мая ветераны пошли на парад, все были привиты! А вот студенческая молодежь, либеральная, на мой взгляд, слегка всегда чему-то не верит. Каждый должен убедиться на своей шкуре. Ладно на своей, но на своих близких…», - заявил г-н Эргашев, слова которого приводит издание «Бумага».
К настоящему времени в Петербурге полный курс вакцинации прошли только 605 тысяч жителей города. Почти половина из них (40%) – это граждане старше 60 лет.