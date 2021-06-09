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Санкт-Петербург
09 июня 2021, 18:36

Власти Петербурга обвинили «либеральную молодежь» в низких темпах вакцинации от COVID-19

Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев заявил, что молодежь «с либеральными взглядами» недостаточно активно ставит прививки от COVID-19. Чиновник посетовал на беспечность молодого поколения, которое уверено, что коронавирус их не коснется

Власти Петербурга обвинили «либеральную молодежь» в низких темпах вакцинации от COVID-19
Фото: imag.one

Власти Санкт-Петербурга нашли виноватых в низких темпах вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев заявил, что молодежь «с либеральными взглядами» недостаточно активно ставит прививки от COVID-19. Чиновник посетовал на беспечность молодого поколения, которое уверено, что коронавирус их не коснется.

«Все ветераны, весь наш костяк города, все привились. <…>У нас к 9 мая ветераны пошли на парад, все были привиты! А вот студенческая молодежь, либеральная, на мой взгляд, слегка всегда чему-то не верит. Каждый должен убедиться на своей шкуре. Ладно на своей, но на своих близких…», - заявил г-н Эргашев, слова которого приводит издание «Бумага».

К настоящему времени в Петербурге полный курс вакцинации прошли только 605 тысяч жителей города. Почти половина из них (40%) – это граждане старше 60 лет.

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