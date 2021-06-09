09 июня 2021, 17:15
В Пензе школьнику пригрозили отчислением из-за карикатуры на Путина и «Единую Россию»
На этой картинке одному из солдат с помощью фотошопа приставили лицо Владимира Путина, а другому - лицо руководителя школьного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александра Александрова
Фото: yandex.ru
В Пензе ученику девятого класса школы № 51 пригрозили отчислением за карикатуру на «Единую Россию».
Юноша опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» карикатуру, на которой солдаты Третьего Рейха изображены под флагом «Единой России». На этой картинке одному из солдат с помощью фотошопа приставили лицо Владимира Путина, а другому - лицо руководителя школьного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александра Александрова.
Девятиклассника вызвали на беседу в комиссию МВД по делам несовершеннолетних, а руководство школы пригрозило подростку уголовным делом по статье «оскорбление» (утратила силу еще в 2011 году).
Депутат пензенской гордумы Александр Рогожкин рассказал «МБХ медиа», что юношу также угрожают выгнать из школы.