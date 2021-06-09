Бывшего гендиректора «Трансфин-М» задержали по делу о хищении миллиарда рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Предпринимателя подозревают в хищении миллиарда рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Предпринимателя подозревают в хищении миллиарда рублей.
По данным следствия, фирмы Дмитрия Зотова заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов, чтобы в дальнейшем самостоятельно их продавать на рынке по завышенной цене. По такой схеме было продано около трех тысяч вагонов.
Подозреваемый похитил разницу с продаж вагонов по завышенной цене и разделил эти деньги с сообщниками.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Отметим, что летом 2020 года правоохранители уже задерживали Дмитрия Зотова по подозрению в причастности к незаконному перенайму имущества ПАО «ТрансФин-М» на подконтрольную ему фирму. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». После задержания он был отпущен под подписку о невыезде.