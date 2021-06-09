«Отравителей» Алексея Навального из ФСБ заподозрили в покушении на Дмитрия Быкова
В расследовании The Insider сообщается, что в покушении на Дмитрия Быкова могли участвовать сотрудники службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). Следить за писателем чекисты начали за год до отравления
Сотрудников ФСБ России, которые могут быть причастны к отравлению «Новичком» Алексея Навального, заподозрили в попытке отравления писателя Дмитрия Быкова.
В расследовании The Insider сообщается, что в покушении на Дмитрия Быкова могли участвовать сотрудники службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). Следить за писателем чекисты начали за год до отравления.
По данным расследователей, сотрудники ФСБ Владимир Паняев, Валерий Сухарев и Иван Осипов несколько раз летали в города, которые в это же время посещал Дмитрий Быков.
Дмитрий Быков попал в больницу с признаками отравления 16 апреля 2019 года в Уфе. В этот город он приехал читать лекции. Через несколько дней писателя транспортировали в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.
Писатель сразу заявил о попытке отравления, а государственные пропагандистские заявляли, что он был госпитализирован из-за обострения сахарного диабета (которого у него нет).
The Insider считает, что отравление могло произойти еще в Новосибирске, где писатель выступал 14 апреля. Чекисты проникли в гостиничный номер Дмитрия Быкова и, предположительно, обработали его вещи ядовитым веществом.