Власти Москвы заявили об ухудшении эподемиологической обстановки по коронавирусу
Московские власти сообщили об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе и росте числа заразившихся коронавирусом. В этой связи в столице будет усилен масочный и перчаточный режимы
Фото: monavista.ru
Московские власти сообщили об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе и росте числа заразившихся коронавирусом. В этой связи в столице будет усилен масочный и перчаточный режимы.
Руководитель Главконтроля Евгений Данчиков сообщил агентству ТАСС, что контроль за ношением средств индивидуальной защиты усилят в торговых центрах, кафе и летних верандах. Чиновник также напомнил, что за отсутствие масок и перчаток в общественных местах в Москве предусмотрен штраф в размере 4-5 тысяч рублей.
За последние сутки в Москвы было зарегистрировано 4 124 новых случая заражения COVID-19. Этот показатель является максимальным с января текущего года.