09 июня 2021, 14:51
Евросоюз согласовал продление санкций против России и Крыма
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление еще на один год санкций против Российской Федерации «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя»
Фото: life.ru
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление еще на один год санкций против Российской Федерации «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
Официально это решение будет утверждено 18 июня, а в силу вступит после 23 июня, сообщает РИА Новости.
Срок действующих антироссийских санкций истекает 23 июня 2021 года. Они подразумевают запрет на импорт продукции из Крыма, запрет на инвестиции в экономику полуострова, а также запрет на сотрудничество с республикой в сфере туризма.
Напомним, что санкции против России и Крыма были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются каждый год.