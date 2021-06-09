В Челябинске на праймериз «Единой России» использовали около тысячи взломанных аккаунтов на «Госуслугах»
Сотрудник полпредства президента в Уральском ФО сообщил газете «Ведомости», что взломом личных кабинетов граждан занимались не единороссы, а неизвестные злоумышленники
В Челябинске для голосования на праймериз «Единой России» использовалось около 1000 взломанных аккаунтов россиян на портале «Госуслуги».
Сотрудник полпредства президента в Уральском ФО сообщил газете «Ведомости», что взломом личных кабинетов граждан занимались не единороссы, а неизвестные злоумышленники. Зачем им понадобилось голосовать за потенциальных кандидатов в депутаты от партии власти, не уточняется. Имеет ли отношение к этому инциденту кто-либо из участников праймериз, также не сообщается.
Источник в партии в свою очередь сообщил, что большая часть взломанных аккаунтов на «Госуслугах» принадлежит жителям Челябинской области. Но есть среди пострадавших от действий злоумышленников и жители других регионов.
В «Единой России» сообщили, что пытались оперативно вычислить «подозрительные аккаунты», поэтому теперь у них есть список учетных записей, которые могли подвергнуться взлому. При этом в партии признали, что оценить весь масштаб «мошеннического голосования» сложно.
Напомним, первой о взломе своего личного кабинета на «Госуслугах» сообщила ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина. Она заметила, что местом ее прописки вместо Москвы был указан Челябинск. Дальнейшее расследование показало, что ее аккаунт был использован для голосования на праймериз «Единой России».