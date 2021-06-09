09 июня 2021, 13:58
Каждый пятый россиянин признался в желании уехать за границу
Каждый пятый россиянин признался в желании уехать в другую страну на постоянное место жительства. При этом 77% граждан вопрос об эмиграции не рассматривают
Фото: kapital-rus.ru
Каждый пятый россиянин признался в желании уехать в другую страну на постоянное место жительства. При этом 77% граждан вопрос об эмиграции не рассматривают.
Согласно результату опроса, проведенного «Левада-центром», 22% граждан хотели бы уехать из России. это рекордный показатель с 2013 года.
Больше других покинуть родную страну жаждут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Таких среди желающих переехать за границу на ПМЖ оказалось 48%.