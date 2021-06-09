Европарламент одобрил введение ковид-паспортов в странах Евросоюза
Система ковид-паспортов должна официально заработать с 1 июля. Данный сертификат будет содержать сведения о проведенной вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или подтверждение наличия антител после перенесенной болезни
Европарламент большинством голосов принял решение о введении в странах Евросоюза сертификата вакцинации или ковид-паспорта.
Система ковид-паспортов должна официально заработать с 1 июля. Данный сертификат будет содержать сведения о проведенной вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или подтверждение наличия антител после перенесенной болезни.
Сертификат вакцинации можно будет оформить совершенно бесплатно в бумажном или электронном виде.
Власти стран ЕС не смогут требовать от владельцев ковид-паспортов соблюдения карантина или сдачи ПЦР-теста на коронавирус, если в этом нет острой необходимости.
Сертификаты вакцинации, выданные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран-членов союза. Кроме того, Европарламент разрешил странам ЕС самостоятельно решать, принимать ли сертификаты о вакцинации препаратом, который не зарегистрирован в ЕС и ВОЗ (например, российский «Спутник V»).