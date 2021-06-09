В Адлере местный житель застрелил из ружья двух судебных приставов
В Адлере мужчина застрелил двух сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые приехавших описывать его дом за долги. По другим данным, приставы намеревались вручить мужчине постановление о сносе одноэтажного здания
В Адлере мужчина застрелил двух сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые приехавших описывать его дом за долги. По другим данным, приставы намеревались вручить мужчине постановление о сносе одноэтажного здания.
По данным Baza, всего судебных приставов было трое, но одному из сотрудников удалось убежать. Двое его коллег - Андраник Матевосян и Альберт Азязян – от полученных ранений скончались.
После убийства стрелок добровольно сдался властям. Им оказался 61-летний Вартан Кочьян. Он является соучредителем гаражного кооператива «Гранж», которому принадлежит несколько построек на улице Просвещения, сообщает Mash. Кооператив был ликвидирован, а суд постановил снести постройки как незаконные.
В полиции Сочи сообщили, что снести по решению суда нужно было самовольно возведенный жилой дом. Хозяин отказался впустить приставов, а затем открыл стрельбу из ружья.