Адвокаты ФБК Алексея Навального принесли в суд целый чемодан ходатайств
«Все ходатайства защиты еле уместились в чемодане», - сообщает Telegram-канал «Канал собаки Павлова». Юристы отметили, что ходатайства направлены «на понимание оснований и предмета требований административного истца»
Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального принесли в Мосгорсуд целый чемодан ходатайств. Напомним, что суд сегодня рассматривает требование столичного прокурора Дениса Попова о признании этих организаций экстремистскими.
«Все ходатайства защиты еле уместились в чемодане», - сообщает Telegram-канал «Канал собаки Павлова». Юристы отметили, что ходатайства направлены «на понимание оснований и предмета требований административного истца».
Стоит также отметить, что сотрудники московской прокуратуры прибыли на заседание суда в сопровождении охраны в рамках предоставленной им госзащиты.
Глава столичной прокуратуры Денис Попов считает, что ФБК и штабы Алексея Навального под предлогом защиты прав граждан и борьбы с коррупцией осуществляют «экстремистскую деятельность». Причем в качестве доказательств прокуратура предоставила суду подробное описание административного и уголовного преследования Алексея Навального, его соратников и сторонников. Материалы дела против ФБК были засекречены.