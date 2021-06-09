В РСТ заявили о возможном возобновлении рейсов в Турцию в начале июля
Авиасообщение с Турцией в штатном режиме российские власти могут восстановить в начале июля. Это значит, что у российских туристов появится шанс отдохнуть этим летом на популярных турецких курортах
Авиасообщение с Турцией в штатном режиме российские власти могут восстановить в начале июля. Это значит, что у российских туристов появится шанс отдохнуть этим летом на популярных турецких курортах.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что для возобновления чартерных рейсов есть объективные причины - это снижение рисков по заболеваемости коронавирусом и оплаченные россиянами путевки в Турцию, которые не были ими использованы из-за отмены рейсов. Ранее сообщалось, что до введения ограничений путевки оплатили 500 тысяч россиян.
В ближайшее время в Турцию отправится российская делегация, которая проинспектирует местные курорты на предмет соблюдения антикороновирусной безопасности.
В Минтуризме Турции выразили надежду на то, что авиасообщение с Россией возобновится именно по итогам этого визита.