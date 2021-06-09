Силовики задержали двух YouTube-блогеров по подозрению в призывах к терроризму
Юрий Хованский был задержан из-за ролика с песней про мюзикл «Норд-Ост», в которой упоминался теракт в театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года. Ролик был опубликован в интернете еще год назад
В Санкт-Петербурге задержали YouTube-блогера Юрия Хованского. Его подозревают в призывах к террористической деятельности.
Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что обвинение против блогера было выдвинуто на основании проверки, которую проводили сотрудники Центра «Э» МВД России. В рамках дела силовики провели обыски по месту жительства Хованского. У блогера изъяли нескольких компьютеров, «девайс для курения интересных веществ» и пистолет.
Юрий Хованский был задержан из-за ролика с песней про мюзикл «Норд-Ост», в которой упоминался теракт в театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года. Ролик был опубликован в интернете еще год назад.
Также «Mash на Мойке» сообщает о задержании создателя YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова (настоящая фамилия — Нарцев). Он проходит по делу блогера Хованского в качестве свидетеля.