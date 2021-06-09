Известного ямальского бизнесмена Олега Ситникова задержали по делу о неуплате налогов
Правоохранительные органы задержали известного бизнесмена Олега Ситникова в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ямальский предприниматель пока задержан на 48 часов
Правоохранительные органы задержали известного бизнесмена Олега Ситникова в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ямальский предприниматель пока задержан на 48 часов.
Олег Ситников задержан по делу, возбужденному по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Источники портала Znak.com сообщают, что следствие подозревает г-на Ситникова в регистрации ООО «Магистраль» с целью хищения через эту фирму 700 млн рублей. Директором этой компании он назначил своего юриста.
В конце мая текущего года сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии из ОМОН «Север» провели обыски и выемки документов в офисе «Корпорации Роснефтегаз» Олега Ситникова в Новом Уренгое. Силовики объяснили выемку документов проверкой информации о поставках контрафактного топлива и случаев мошенничества при поставках топлива железной дорогой.