«Почта России» потратит 8 млн рублей на аренду спортивного BMW
Отметим, что действующее законодательство ограничивает бюджетные учреждения в тратах на закупку служебных машин. Теперь они не могут покупать автомобили дороже, чем 2,5 млн рублей
ФГУП «Почта России» разместило на портале госзакупок заявку на аренду спортивного BMW, стоимость которого составляет 15 млн рублей. Стоимость самого контракта сроком на два года составляет 8 млн рублей.
Отметим, что действующее законодательство ограничивает бюджетные учреждения в тратах на закупку служебных машин. Теперь они не могут покупать автомобили дороже, чем 2,5 млн рублей. Однако чиновник и госпредприятия научились обходить эти ограничения через аренду транспортных средств.
По данным телеграм-канала Mash, «Почта России» берет в аренду на два года спортивный BMW за 8 млн рублей. Согласно техническому заданию, мощность двигателя автомобиля должна составлять от 450 до 530 лошадиных сил. Машина должна иметь кожаный салон с «умной» настройкой кресел и систему климат-контроля. Размеры автомобиля составляют 5082х1915х1407. Под это описание попадает только BMW m850 Gran Coupe, стоимостью от 11 до 15 млн рублей.