В Рязани при пожаре в реанимационном отделении для ковидных пациентов погибли три человека
В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рязани сообщили, что непосредственно при пожаре погибли два человека. Еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. 11 человек получили ожоги
В Рязани в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рязани сообщили агентству ТАСС, что непосредственно при пожаре погибли два человека. Еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. 11 человек получили ожоги.
Все погибшие находились в реанимационном отделении больницы из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекции.
Сотрудники больницы и пожарные эвакуировали 37 человек. В ликвидации пожара участвовали 60 человек и 19 единиц техники.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил РИА Новости, что пожар в больнице начался из-за неисправного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Глава региона в связи с происшествием поручил проверить работу всех больниц на соблюдение правил противопожарной безопасности.