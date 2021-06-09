В Петербурге силовики изъяли из сервисов проката все электросамокаты
В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня оказалось невозможно взять в прокат электросамокат. Все специальные парковки для электросамокатов пустые, а приложения показывают, что доступного транспорта нет
В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня оказалось невозможно взять в прокат электросамокат. Все специальные парковки для электросамокатов пустые, а приложения показывают, что доступного транспорта нет.
Самокатов нет в наличии у сервисов Whoosh, Urent, Red wheels, Eleven, а в приложении сервиса ScooBee зарегистрироваться не получается, сообщает «Фонтанка».
Издание Baza сообщает, что все электросамокаты в северной столице изъяли сотрудники полиции в рамках расследования дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Рейсы в сервисах проката начались после нескольких подряд случаев наезда электросамокатов на людей и детей. Одновременно с этим власти северной столицы ограничили скорость движения электросамокатов в центре города до 10 километров в час, что сравнимо с быстрым шагом.